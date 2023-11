Der Krieg könnte sehr plötzlich enden - Jermak

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der derzeitige Krieg mit dem Aggressorland Russland könnte „sehr plötzlich“ enden. Das sagte der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak in einem Interview mit Natalija Mosijtschuk, das am Freitag, den 10. November veröffentlicht wurde.

„Um es so zu sagen, ich denke, niemand weiß, wann der Krieg enden wird, aber er könnte sehr plötzlich enden. Und genau dafür wird alles getan. Es spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber ich würde es sehr begrüßen, wenn es so schnell wie möglich geschehen würde“, sagte er.

Jermak verglich den Krieg auch mit einem 100-Meter-Lauf.

„Ich glaube, dass wir bereits 70 Meter gelaufen sind. Aber diese letzten 30 sind die schwierigsten. Und wenn man anfängt, sich als Sieger zu sehen, kann man alles verlieren“, sagte Jermak.

Ihm zufolge „hat das Treffen in Malta gezeigt, dass selbst unerwartete Länder wirklich an unseren Sieg glauben und ihr Interesse daran sehen, was sehr wichtig ist.“