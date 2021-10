Krim erneuert Tageshöchstgrenze für Coronavirus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die annektierte Krim hat ihre Tageshöchstgrenze für COVID-19-Infektionen zum elften Mal in Folge verlängert. Diesmal wurden 544 neue Fälle festgestellt, wie das so genannte Gesundheitsministerium am Mittwochmorgen, 13. Oktober, mitteilte.

Zuvor wurde am 12. Oktober mit 531 Infektionen der Tageshöchststand an Coronaviren erreicht. Nach den Höchstständen im Juli wurden Anfang Oktober auf der Halbinsel neue Höchstwerte verzeichnet.

Die Zahl der im Laufe des Tages aufgegriffenen Personen beträgt 568. Siebzehn Patienten sind gestorben.

Insgesamt wurden auf der Krim seit Beginn der Pandemie mehr als 85.300 Menschen diagnostiziert, von denen sich mehr als 72.200 erholten und 2.718 starben.

Die so genannten Krim-Behörden erwägen zusätzliche Anti-Code-Beschränkungen, einschließlich QR-Codes und Fernunterricht in Schulen, planen aber keine Abriegelung. Dies gab die stellvertretende Ministerpräsidentin der Krim und Ministerin für Arbeit und soziale Sicherheit Jelena Romanowskaja bekannt, wie TASS berichtete.

„Die Einführung zusätzlicher strengerer Beschränkungen wird sicherlich in Betracht gezogen, wenn sich die Zahlen nicht stabilisieren. Über die Einführung von QR-Codes und die Übertragung auf den Fernunterricht haben wir derzeit noch nicht entschieden. Es ist nicht zu erwarten, dass die Abriegelung im Moment eingeführt wird, selbst mit den Indikatoren, die wir haben“, sagte Romanowskaja.

In den letzten 24 Stunden wurden in der Ukraine mehr als 16.000 neue Fälle von COVID-19 gemeldet. Bereits 4.901 Patienten wurden mit dem Coronavirus ins Krankenhaus eingeliefert. Es gab 471 Todesfälle, während sich 462 Personen erholt haben.