In Krivoy Rog hat eine Frau versehentlich eine große Tanne in Brand gesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Mittwoch, dem 1. Dezember, geriet in der Stadt Kryvyi Rih eine große Tanne am Straßenrand in Brand. Dies teilte der staatliche Notdienst mit.

Wie bereits erwähnt, ereignete sich der Vorfall in der Matusevicha-Straße.

„Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, fanden sie auf einer Freifläche einen brennenden Weihnachtsbaum und darunter befindlichen Müll vor. Die Brandfläche betrug 10 Quadratmeter“, heißt es in dem Bericht.

Sechs Feuerwehrleute bekämpften das Feuer. Die Flammen waren schnell gelöscht.

Gleichzeitig geben lokale Telegrammsender unter Berufung auf Augenzeugen des Vorfalls an, dass das Feuer durch ein Lagerfeuer verursacht wurde, das eine ältere Frau direkt unter dem Baum entzündet hatte, um sich zu wärmen.