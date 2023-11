In Krywyj Rih waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Krywyj Rih, Region Dnipropetrowsk ertönte während des Luftalarms der Ton von Explosionen. Darüber am Mittwoch, 22. November, berichtet Suspilne.

„In Krywyj Rih ertönte das Geräusch einer Explosion“, heißt es in der Meldung.

Offizielle Informationen liegen noch nicht vor.

Zuvor hatte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine über die Raketengefahr berichtet und die Einwohner von Krywyj Rih aufgefordert, in Schutzräumen zu bleiben.

Die Luftabwehrkräfte haben in der Nacht zum Mittwoch, den 22. November, vier Drohnen des Typs „Shahed“ über den Regionen Kiew und Schytomyr abgeschossen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am Abend des 21. November zunächst in der Region Kiew und später in der Region Schytomyr Explosionen gemeldet wurden.