Kuleba: Wir arbeiten an der Rückkehr von Ikea, H&M und Zara in die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Außenministerium arbeitet an der Rückkehr von IKEA, H&M und Zara und anderen Marken in die Ukraine, sagte der Leiter des Außenministeriums, Dmytro Kuleba, in einem Interview mit Natalija Mosiychuk.

Insbesondere erinnerte er daran, dass es der Fast-Food-Kette McDonald’s nach seinem Telefongespräch mit US-Außenminister Antony Blinken gelungen ist, in die Ukraine zurückzukehren.

Kuleba betonte, dass McDonald’s in der Ukraine ein Signal an Investoren ist, dass es möglich ist, hier zu arbeiten.

„Ich glaube, dass je mehr internationale Unternehmen hier arbeiten, desto mehr Vertrauen wird das dem Sieg hinzufügen“, sagte er.