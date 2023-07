Kuleba ist zu einem Besuch in die USA gereist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba stattet dem UN-Hauptquartier in New York einen Arbeitsbesuch ab. Dies teilte der Pressedienst des Außenministeriums am Montag, den 17. Juli mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass Kuleba heute an einer Ministersitzung des UN-Sicherheitsrates über die bewaffnete Aggression Russlands gegen die Ukraine sowie an einer hochrangigen Veranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs teilnehmen wird.

Jahrestag des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs gewidmet ist. Am 18. Juli wird die Außenministerin in der UN-Generalversammlung über die Lage in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine sprechen.

Darüber hinaus wird Kuleba eine Reihe bilateraler Gespräche mit ausländischen Kollegen, der Leitung des UN-Entwicklungsprogramms und einer Gruppe ständiger Vertreter afrikanischer Staaten bei der UNO führen.

Zuvor hatte Dmytro Kuleba erklärt, dass die Ukraine trotz der Drohungen Russlands F-16-Kampfjets erhalten werde und Russland diese schlucken werde.