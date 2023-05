Kuleba warnte vor dem Auftauchen von Friedensplänen für die Ukraine "wie Pilze nach dem Regen"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Ukraine fordert die Welt auf, sich auf die Verabschiedung und Umsetzung ihres eigenen Friedensplans – der im November 2022 angekündigten „Friedensformel“ – zu konzentrieren, anstatt eine große Anzahl von Alternativen zu produzieren.

Dies erklärte Außenminister Dmytro Kuleba am Montag auf einer Pressekonferenz in Rabat nach seinem Besuch in Marokko, wie ein Korrespondent der Jevropeiska Pravda berichtete.

Kuleba erklärte, er und sein marokkanischer Amtskollege Nasser Bourita hätten „verschiedene Vorschläge diskutiert, die wie Pilze aus dem Boden schießen, um den Frieden in der Ukraine wiederherzustellen“.

„Und ich stimme mit meinem Kollegen darin überein, dass die unkontrollierte Verbreitung von Vorschlägen dazu führt, dass es zu viele davon gibt“, sagte der Leiter der ukrainischen Diplomatie.

„Deshalb schlägt die Ukraine vor, dass sich die internationale Gemeinschaft auf die vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagene ‚Friedensformel‘ konzentriert. Sie besteht aus zehn Punkten, die sich auf die sicherheitspolitischen, nuklearen, humanitären, sozialen und ökologischen Aspekte des Krieges sowie auf die Frage des Wiederaufbaus beziehen“, fügte er hinzu.

