Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat sich gefragt, für wen der Abgeordnete der Oppositionsplattform „Für das Leben“, Illja Kywa, im Falle einer möglichen Invasion der Ukraine durch die Russische Föderation kämpfen wird.

Diese Frage stellte er in der Sendung „Freedom of Speech with Sawik Schuster“ auf dem Fernsehsender Ukraine 24.

„Wenn eine militärische Aggression beginnt, werde ich als ehemaliger Soldat ein Maschinengewehr in die Hand nehmen und in den Krieg ziehen. Und ich habe eine Frage an Sie: Für wen wird sich Kywa einsetzen? Der Putin zum Geburtstag gratuliert und sagt, er sei ein großer Herrscher“, sagte Klitschko.

Kivas Antwort

Der Abgeordnete Illja Kywa wiederum veröffentlichte ein Video, in dem er auf Vitali Klitschkos Worte antwortete.

„Während meine Haferflocken mit Milch kochen… ich möchte mit Ihnen über den Surrealismus sprechen, in dem wir leben und in dem unser Leben zerstört wird“, sagte er.

Er stellte fest, dass „diese ganze Vinaigrette, dieses Durcheinander unsere Zukunft auffrisst“.

Andere Situationen mit Kywa

Der Abgeordnete Illja Kywa fragte sich kürzlich, warum die Werchowna Rada wegen einer Quarantäne geschlossen wird. Seiner Meinung nach ist der Grund dafür möglicherweise gar nicht COVID-19.

„Warum solltest du deine Hose ausziehen, wenn du sowieso in deine Hose scheißt? Wurden sie geimpft, um in Quarantäne zu gehen? Oder sind sie vielleicht besorgt und lassen sich einfach Zeit, um das Land zu verlassen? Haben Sie darüber noch nicht nachgedacht? Denken Sie darüber nach!“ – sagte er.

Er sagte auch, dass die Ukraine Teil eines einzigen Staates mit der Russischen Föderation werden sollte. Kywa zufolge hat Russland in den letzten acht Jahren sein militärisches Potenzial ausgebaut, so dass es nun „Bedingungen diktieren“ und „sein Eigentum“ – das gesamte Gebiet der Ukraine – einnehmen kann…