Lage in Awdijiwka: Selenskyj hörte Berichte von Syrskyj und Umjerow

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hörte am Donnerstag, den 15. Februar, einen Bericht des Oberbefehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, und des Verteidigungsministers Rustem Umjerow über die Lage an der Front, insbesondere in Awdijiwka. Dazu sagte Selenskyj in der abendlichen Videobotschaft.

„Der Bericht des Oberkommandierenden Olexander Syrskyj und des Verteidigungsministers Rustem Umjerow. Die Situation an der Front – Awdijiwka, der Osten als Ganzes. Wir tun das Maximum, dass unsere Krieger haben sowohl Management- und technologische Fähigkeit war genug, um mehr ukrainische Leben zu retten“, sagte der Präsident.

Selenskyj wies auch darauf hin, dass er heute mehrere Dekrete über neue Ersetzungen in den ukrainischen Verteidigungskräften unterzeichnet hat.

„Mehr Kampferfahrung in diesem Krieg, mehr moderne Ansätze“, fügte Selenskyj hinzu.