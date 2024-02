Im Laufe der Woche wurde die Stromversorgung von 38.500 Verbrauchern in zwei Regionen wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Woche vom 19. bis 25. Februar haben die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK die Stromversorgung in 35 Gemeinden in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk wiederhergestellt und 38.500 Verbraucher, die unter dem Beschuss der Raschisten gelitten hatten, wieder mit Strom versorgt. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Dienstag, den 27. Februar mit.

„In der vergangenen Woche gelang es den Energiearbeitern, 31,7 Tausend Familien in der Region Donezk, wo die Stromnetze und Umspannwerke aufgrund des ständigen Beschusses täglich beschädigt werden, wieder mit Licht zu versorgen. Auch die Region Dnipropetrowsk, insbesondere der Süden der Region, leidet unter den regelmäßigen Angriffen. In der vergangenen Woche ist es den Reparaturteams gelungen, die beschädigten Stromnetze zu reparieren und 6,8 Tausend Familien wieder mit Strom zu versorgen“, heißt es in der Erklärung.

DTEK betonte, dass die Reparaturteams mit der Arbeit beginnen, sobald sie von den ukrainischen Streitkräften und dem Staatlichen Dienst für Notfallsituationen die Erlaubnis und den Zugang zum Schadensort erhalten.

Zuvor hatte der Vorstandsvorsitzende von DTEK, Maxym Timtschenko, erklärt, dass das Unternehmen seit Beginn der umfassenden Invasion die Stromversorgung von 11 Millionen Verbrauchern wiederhergestellt hat. Während des Krieges hat das Energieunternehmen insgesamt 16.500 km Stromleitungen wiederhergestellt, die durch die Kämpfe beschädigt worden waren.