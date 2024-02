Die Leiche einer Frau wurde unter den Trümmern eines Hauses in Kupjansk geborgen - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine Frau ist an den Folgen der russischen Bombardierung von Kupjansk in der Region Charkiw gestorben. Ihre Leiche wurde unter den Trümmern geborgen. Darüber berichtet heute, am 17. Februar, die regionale Staatsanwaltschaft von Charkiw.

„Rettungskräfte haben unter den Trümmern des Hauses die Leiche einer Frau geborgen. Bis jetzt ist von einer toten Frau und fünf Verletzten die Rede“, berichtet die regionale Staatsanwaltschaft.

Es ist bekannt, dass die russische feindliche Luftfahrt gegen 13.30 Uhr gelenkte Bomben auf Wohngebiete von Kupjansk abgeworfen hat. Infolge des Beschusses wurden drei zweistöckige Wohngebäude teilweise zerstört.

Auch der private Sektor wurde beschädigt: Mindestens 10 Privathäuser wurden beschädigt und in zwei Häusern brachen Brände aus.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass russische Truppen gestern Abend Kupjansk in der Region Charkiw beschossen haben. Eine 71-jährige Frau und ein 75-jähriger Mann wurden verletzt.