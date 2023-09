Die letzte Septemberwoche wird in der Ukraine warm und trocken sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische hydrometeorologische Zentrum hat mitgeteilt, dass die letzte Septemberwoche in der Ukraine warm und trocken sein wird.

In der Nacht und am Morgen des 26. September in den westlichen und nördlichen Regionen stellenweise Nebel. Der Wind ist nordöstlich und östlich, 3-10 m/s. Die Temperatur in der Nacht +9-14°C, an der Küste der Meere – bis zu +18°C; tagsüber +23-28°C, morgen in der Karpatenregion +17-22°C“, heißt es in der Nachricht der Meteorologen.

Zuvor hatte der Meteorologe die Rückkehr der Hitze auf bis zu +30° vorausgesagt.