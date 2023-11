In den Karpaten ist eine rekordverdächtige Gasbohrung in Betrieb genommen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine Erkundungsbohrung in den Karpaten ergab einen Gaszufluss mit einer Durchflussrate von mehr als 200.000 Kubikmetern Gas pro Tag. Dies ist ein Rekord für Felder in der westlichen Region in den letzten 20 Jahren, berichtete das Unternehmen Ukrhazvydobuvannya am Freitag, den 17. November.

Es wird darauf hingewiesen, dass in dem Feld, das als erschöpft galt, eine vielversprechende Lagerstätte im mesozoischen gasführenden Komplex der Karpaten entdeckt wurde. Darauf wurde eine Explorationsbohrung abgeteuft.

„Eine neue Bohrung in 1600 m Tiefe wurde von einem Team von Spezialisten der Ukrburgaz BU niedergebracht, um das erschöpfte Feld weiter zu erkunden. Dank des Einsatzes moderner Technologien, insbesondere der Bohrmaschine Ivan Bogun, wurden Rekordgasförderraten erzielt“, heißt es in dem Bericht.

Ukrgazdobycha stellte fest, dass die westliche Region ein großes Potenzial für die Entdeckung neuer Kohlenwasserstoffvorkommen hat. Und das Ergebnis dieser Bohrung und generell der Arbeit auf alten Feldern zeigt, wie effektiv der Einsatz moderner Technologien und neuer Ansätze ist.

Jetzt arbeiten die Spezialisten des Unternehmens daran, die technologischen Möglichkeiten der Onshore-Infrastruktur zu erweitern, um die Produktivität der Bohrung zu erhöhen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Anfang November in der Ukraine zwei weitere Gasbohrungen mit einer täglichen Gesamtfördermenge von 500 Tausend Kubikmetern in Betrieb genommen wurden.

Im August entdeckte die Ukraine ein neues Gasfeld mit Reserven von bis zu 1 Milliarde Kubikmetern.