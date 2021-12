Die Ukrainer warnten vor einer Verschlechterung der Wetterbedingungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Meteorologen warnen die Ukrainer vor einer Verschlechterung der Wetterbedingungen. Am Dienstag, 21. Dezember, wird es in vielen Regionen zu Straßenglätte (Gefahrenstufe I, gelb) kommen, die zu Verkehrsbehinderungen führen kann, so das Ukrhydrometecenter.

Auch aufgrund von Schneefällen und Schneestürmen besteht in den Bergen der Regionen Iwano-Frankiwsk und Lwiw sowie im Hochland der Region Transkarpaten weiterhin eine erhebliche Schneeverwehungsgefahr (Stufe 3).

„Am 21. Dezember werden die Pegelstände der Flüsse Syan (Region Lemberg) und Westlicher Bug (Regionen Lemberg und Wolhynien) voraussichtlich um 0,2-0,6 m über den Pegelständen liegen… ohne das Risiko negativer Folgen“, so der Pressedienst des Staatlichen Katastrophenschutzes.

Gleichzeitig wird aufgrund des ultrapolaren Eindringens arktischer Luft aus dem Norden ein deutlicher Rückgang der Lufttemperatur erwartet.

So wird die Temperatur nachts -7…-12 Grad Celsius betragen, tagsüber 5…10 Grad unter Null; im Süden der Ukraine nachts minus 3…8, tagsüber 1…6 Grad unter Null; in den Karpaten nachts von -11 bis -16, und tagsüber 8…13 Grad unter Null.

Gelegentlich leichter Schneefall. Winde aus Nordwest, 7-12 m/s.