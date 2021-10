17 weitere Verkehrskameras in vier Oblasten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ab dem 22. Oktober werden 17 weitere Verkehrskameras auf den Straßen von Lwiw, Vinnytsia, Kharkiv und den Oblasten Donetsk und Kharkiv in Betrieb genommen.

Quelle: Erster stellvertretender Leiter der Polizeistreife Alexej Biloshitsky auf Facebook

Details: Neue Kameras werden auf Straßen in den Regionen Lwiw, Vinnytsia, Kharkiv, Donetsk und Kharkiv aufgestellt.

Ihr Standort:

м. Lwiw (2 Einheiten)

Stryjska Straße;

Sikhivska Straße;

м. Vinnitsa (4 Einheiten)

Kelecka-Straße;

zwei in der Kievskaya Straße;

Youth Ave;

м. Kharkiv (1 Gerät)

Geroev Truda St., 2/48 Richtung des Instruments Richtung;

Region Donezk (1 Einheit)

Straße H-08;

Region Charkiw (9 Einheiten)

vier auf der Autobahn M-03;

fünf auf der Autobahn M-18.

Am 22. Oktober waren in der Ukraine insgesamt 218 solcher Kameras in Betrieb.

Zusammenfassung: Für die Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit um mehr als 20 km/h gibt es eine Geldstrafe von 255 Hrywnja, für die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um mehr als 50 km/h – 510 Hrywnja. Wenn Sie die Geldstrafe innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Bestellung bezahlen, erhalten Sie 50 % Rabatt.

Ukrainische Wahrheit