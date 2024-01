Retter des staatlichen Rettungsdienstes haben mehrere verirrte Ausländer in den Karpaten gerettet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bergretter haben Ausländer gefunden, die sich in den Karpaten in der Ukraine verirrt hatten. Darüber berichtete heute, am 5. Januar, der Pressedienst des staatlichen Rettungsdienstes.

„Gestern haben vier Bürger der Republik Polen bei der Durchquerung der Touristenroute die Orientierung verloren und sich verirrt. Drei Männer und ein Mädchen hatten die Howerla bezwungen und sich auf den Weg zum Abstieg gemacht, aber unterwegs wurden sie von dichtem Nebel, Schnee und Dämmerung eingeholt. Aus diesem Grund mussten die polnischen Reisenden anhalten und die Bergretter um Hilfe bitten. am 5. Januar um 03:20 Uhr fanden die Bergretter die Verirrten im Gropa-Tal, wärmten sie mit Tee und brachten sie zu ihrer vorübergehenden Unterkunft. Die Gruppe lehnte medizinische Hilfe ab“, heißt es in der Nachricht der Retter.

Erinnern Sie sich, dass die Retter Ende Dezember Touristen gebeten hatten, wegen der erheblichen Lawinengefahr nicht in die Karpaten zu fahren.

Am Tag zuvor hatten die Retter vor einer Verschlechterung des Wetters gewarnt.