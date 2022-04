Licht für 19.000 Familien an einem Tag - DTEK

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Laufe des vergangenen Tages haben Notfallteams von Energietechnikern mehr als 19.000 Familien in 25 Siedlungen in den Regionen Kiew und Donezk wieder mit Strom versorgt, teilte der Pressedienst von DTEK am Samstag, den 23. April, mit.

So wurde in der Region Kiew ein Teil der Mittel- und Niederspannungsnetze repariert, und für 3 159 Familien wurde das Licht wiederhergestellt. In der Region Wyschhorod wurde die Stromversorgung teilweise wiederhergestellt.

In der Region Donezk wurde die Stromversorgung für die Bewohner von 24 Siedlungen in den Bezirken Pokrowskyj, Kramatorskyj und Bakhmutskyj wiederhergestellt. Infolgedessen erhielten 16 233 Familien wieder Strom. Aufgrund der aktiven Feindseligkeiten sind 223 Siedlungen in der Region Donezk bis auf Weiteres ohne Strom. „Die schwierigsten Gebiete sind Limanske, Avdeevka, Maryinka, Toretske und Velykonovoselkivske. Aufgrund der aktiven Feindseligkeiten werden dort regelmäßig elektrische Geräte und Stromleitungen beschädigt. Die Spezialisten des Unternehmens warten auf die Erlaubnis der ukrainischen Streitkräfte, die Leitungen zu reparieren“, so das Unternehmen.

DTEK plant die vollständige Wiederherstellung der Stromversorgung in der von den Besetzern befreiten Region Kiew bis zum 1. Juni. Bislang hat mehr als die Hälfte der Verbraucher in der Region wieder Strom…