Am linken Ufer des Dnjepr wird gekämpft - Arestowytsch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den besetzten Gebieten Oleshki und Hola Prystan in der Region Cherson wird regelmäßig mit automatischen Waffen geschossen, und eine Batterie von Grad-Mehrfachraketenwerfern wurde zerstört. Dies erklärte Olexij Arestowytsch, Berater des Präsidialamtes, am Montagabend, 14. November, in der Sendung Feygin LIVE.

„Jetzt schauen wir auf Cherson und gehen nach Golaya Prystan… Und Oleshki, das direkt gegenüber von Cherson liegt. Böse Zungen behaupten, dass dort schreckliche Dinge passieren“, sagte Arestowytsch.

Ihm zufolge gibt es in diesen Siedlungen ständigen Maschinengewehrbeschuss, eine Gradov-Batterie mit Wächtern ist völlig zerstört und einzelne Autos und Fußpatrouillen sind dort „durcheinander“.

„Irgendetwas ist dort den ganzen Tag über los. Ich glaube, dass es dort Partisanen gibt“, fügte Arestowytsch hinzu.

Gleichzeitig gratulierte Bürgermeister Oleshek den Bewohnern direkt zur Befreiung der Stadt, löschte den Beitrag aber später.