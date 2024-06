Die litauische Regierung hat die Kandidatur eines neuen Botschafters in der Ukraine genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die litauische Regierung hat die Ernennung von Inga Stanite-Toloczkienė zur Botschafterin in der Ukraine genehmigt. Sie soll Waldemar Sarapinas ablösen, der seine Arbeit in der Ukraine beendet.

Dies berichtet Delfi.

Inga Stanite-Toloczkienė ist die politische Direktorin des Außenministeriums von Litauen. Die Diplomatin, die zuvor auch als Botschafterin in Armenien tätig war, wird am 19. August Vertreterin in Kiew und löst damit Waldemar Sarapinas ab, der seine Arbeit in der Ukraine beendet.

Darüber hinaus ernannte die Regierung die Leiter der diplomatischen Vertretungen in Georgien und Kanada sowie einen litauischen Vertreter bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Am 6. August wird der Direktor der Abteilung Östliche Nachbarschaftspolitik des Außenministeriums, der ehemalige litauische Generalkonsul in Almaty, Darius Vitkauskas, zum Botschafter Litauens in Georgien ernannt.

Am 26. August wird der derzeitige Vizekanzler der Regierung, Rolandas Krisciunas, zum Botschafter im Vereinigten Energiesystem ernannt.