London hat den Handel mit russischen Unternehmen eingestellt: ungeeignet für Investitionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Londoner Börse hat den Handel mit den Aktien von 27 Emittenten mit erheblichen Verbindungen zu Russland eingestellt – Morgan Stanley hat sie aus den Schwellenländerindizes ausgeschlossen, da Russland nun „für Investitionen ungeeignet“ sei. Dies berichtet die Financial Times am Donnerstag, den 3. März, unter Berufung auf Aussagen der LSE und Morgan Stanley. Insbesondere En, Sberbank, Gasprom, LUKOIL und Polyus wurden vom Handel an der Börse ausgeschlossen. Die LSE erklärte, dass ihr Ausschluss vom Handel mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zusammenhängt.

Die Indexsparte der LSE, FTSE Russell, teilte mit, dass russische Aktien nach Beginn des Handels am 7. März aus allen ihren Aktienindizes gestrichen werden. Die Financial Times erklärte, dass dieser Schritt eine deutliche Abkehr von den letzten zwei Jahrzehnten darstellt, in denen London zu einer wichtigen Offshore-Drehscheibe für russische Unternehmen und Oligarchen geworden war, um Geschäfte zu machen.

Darüber hinaus teilte FTSE Russell mit, dass die Bestandteile des russischen Index, die an der Moskauer Börse notiert sind, zum Nullwert zurückgezogen werden. Alle russischen Global Depositary Receipts – Zertifikate, die es Anlegern ermöglichen, auf den Weltmärkten auf russische Aktien zu setzen – werden ebenfalls zum Nullwert eingezogen.

Im Anschluss an eine MSCI-Konsultation bezeichneten Investoren russische Vermögenswerte als „ungeeignet für Investitionen“ und forderten die Streichung russischer Wertpapiere aus den Schwellenländerindizes von Morgan Stanley…