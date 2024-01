Der Luftalarm betraf 10 Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 26. Januar wurde in Teilen des Landes wegen der Bedrohung durch ballistische Flugkörper Luftalarm ausgerufen. Darüber berichtete am Freitag, 26. Januar, die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine in Telegram, Karte der Luftalarme.

Der Alarm wurde in den Regionen Sumy, Poltawa, Charkiw, Tscherkassy, Kirowohrad, Dnipropetrowsk, Mykolajiw, Saporischschja und Cherson ausgerufen.

„Achtung! Androhung des Einsatzes ballistischer Waffen für Gebiete, in denen ein Luftalarm ausgerufen wurde!“, teilte das Luftwaffenkommando der Streitkräfte der Ukraine im Telegram mit.

Lokale Medien berichteten von Explosionen im Bezirk Pokrowski in der Region Donezk.

„Vorläufig arbeitet die OTRK im Donbass“, teilte die Slowjansk Kramatorsk | Donbass publick um 1.01 Uhr mit.