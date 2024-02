Die Luftverteidigungskräfte haben 40 von 45 russischen Shahed-Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht des 11. Februar haben russische Invasoren 45 Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed für einen Luftangriff auf die Ukraine gestartet. Luftverteidigungskräfte und -mittel schossen 40 von ihnen ab. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Die feindlichen Drohnen wurden in den Regionen Kiew, Winnyzja, Schytomyr, Kirowohrad, Mykolayiv, Tscherkassy, Odessa, Dnipropetrowsk und Cherson zerstört.

An der Abwehr des Luftangriffs waren Einheiten der Flugabwehrraketentruppen, mobile Feuergruppen der Luftwaffe und der Verteidigungskräfte der Ukraine sowie Mittel der elektronischen Kriegsführung beteiligt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russischen Truppen in der Nacht einen weiteren Luftangriff auf Kiew durchgeführt haben. Wegen des Angriffs der „Shahedin“ wurde in der Hauptstadt ein Luftalarm ausgerufen. Die Luftabwehr schoss alle Drohnen ab, die in Richtung Kiew flogen.