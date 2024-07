Die Luftverteidigungskräfte schossen vier Shaheds ab, eine weitere flog nach Belarus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht des 13. Juli 2024 griffen russische Truppen die Ukraine mit fünf Shahed-131/136 Angriffsdrohnen aus Primorsko-Achtarsk in der Russischen Föderation an. Die Luftverteidigungskräfte schossen vier Shaheds ab.

Dies geht aus einer Erklärung der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine hervor.

„Vier feindliche UAVs wurden von Einheiten der mobilen Abschussgruppen der Verteidigungskräfte in den Regionen Donezk und Charkiw abgeschossen. Die fünfte verließ den ukrainischen Luftraum in Richtung der Region Gomel in Weißrussland“, heißt es in der Erklärung.