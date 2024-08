Luftwaffe: 5 'Shaheds' wurden in der Nacht abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 4. August griffen die Russen mit Angriffsdrohnen und Raketen an. Die Luftwaffe meldete, dass es ihr gelungen sei, 5 Shaheds abzuschießen. Was darüber bekannt ist, wo die Abschüsse stattfanden

In der Nacht zum Sonntag, den 4. August, haben die Luftverteidigungskräfte in den Regionen Cherson, Dnipro, Kirowohrad und Saporischschja 5 Shaheds abgeschossen, die von der Russischen Föderation für Angriffe auf die Ukraine eingesetzt wurden.

Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Morgen mit.

Nach Angaben der Luftwaffe haben russische Truppen in der Nacht zum 4. August zwei S-300 Flugabwehrlenkraketen aus der Region Charkiw, zwei Ch-59 Lenkraketen aus dem Luftraum der Region Kursk – Region Poltawa und 5 Shahed Angriffsdrohnen, Startgebiet Primorsko-Achtarsk – Russland, abgeschossen.

„Die Kräfte und Mittel der mobilen Schießgruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte und der Einheiten für elektronische Kriegsführung der Luftwaffe haben fünf Shahed-131/136 UAVs in den Regionen Cherson, Dnipro, Kirowohrad und Saporischschja abgeschossen“, heißt es in der Erklärung.