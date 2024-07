Luftwaffe: Abschuss einer Ch-59/69 Rakete, eines Forposts und 11 weiterer UAVs verschiedener Typen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht des 27. Juli griffen russische Truppen mit einer Ch-59/Ch-69-Lenkwaffe aus dem Luftraum der vorübergehend besetzten Gebiete der Region Saporischschja und vier Shahed-Schlagdrohnen aus Primorsko-Akhtarsk in der Russischen Föderation an. Was abgeschossen wurde

Die Luftverteidigungskräfte schossen eine Ch-59/69-Rakete, einen Forpost und 11 weitere UAVs verschiedener Typen ab. Insbesondere eine Lenkwaffe und eine „Schach“ wurden in der Nacht in den Regionen Dnipro, Poltawa, Charkiw und Kiew zerstört.

Dies wurde von der Luftwaffe am Morgen gemeldet.

„Alle Ziele wurden von den Kräften und Mitteln der ukrainischen Verteidigungskräfte in den Regionen Dnipro, Poltawa, Charkiw und Kiew abgeschossen“, heißt es in der Erklärung. Darüber hinaus hat die Luftabwehr im Laufe des vergangenen und des heutigen Tages acht weitere Luftziele in südlicher und nordöstlicher Richtung zerstört:

4 Supercam-Aufklärungsdrohnen, * 1 Forpost-Angriffs- und Aufklärungsdrohne, * 1 Drohne (Typ noch zu bestimmen), * 2 Lancet-Sperrmunition.