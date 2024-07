Die Luftwaffe hat Einzelheiten über den nächtlichen Angriff Russlands bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat Regionen der Ukraine mit 16 Shaheds und drei Ch-59/Ch-69 und Ch-35 Lenkflugkörpern angegriffen.

In der Nacht zum 18. Juli haben die russischen Streitkräfte 19 Ziele auf die Ukraine abgeschossen. Alle Drohnen und zwei von drei Raketen konnten abgeschossen werden. Dies teilte der Kommandeur der Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine Mykola Oleshchuk im Telegram mit.

„In der Nacht zum 18. Juli hat der Feind 16 unbemannte Flugzeuge vom Typ Shahed-131/136 aus der Region Kursk und drei Lenkflugkörper aus südlicher Richtung – zwei Ch-59/Ch-69 und eine Ch-35 – abgeschossen“, schrieb er.

Die meisten Ziele wurden in östlicher Richtung zerstört – im Verantwortungsbereich des Luftkommandos Wostok.

So gelang es, alle 16 „Shahedov“ und zwei gelenkte Flugzeugraketen Ch-59 in den Regionen Dnipropetrowsk, Poltawa, Saporischschja, Kiev und Charkiw zu treffen.

Wir erinnern daran, dass am Abend des 17. Juli in Kiew Explosionen inmitten eines Luftalarms zu hören waren. Russland griff die ukrainische Hauptstadt mit Drohnen an, die am Rande der Stadt zerstört wurden.

In der Region Poltawa beschädigten russische Drohnen ein ziviles Haus und einen Hof. Keiner der Menschen wurde verletzt.