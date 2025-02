Die Luftwaffe hat Einzelheiten zu dem nächtlichen Angriff Russlands bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte haben 113 russische Drohnen abgeschossen, während weitere 71 Drohnen geortet wurden.

In der Nacht zum 24. Februar haben russische Streitkräfte die Ukraine mit 185 Schahed-Angriffsdrohnen und Imitationsdrohnen verschiedener Typen angegriffen. Die ukrainischen Verteidigungskräfte schossen 113 russische Drohnen ab, weitere 71 Drohnen gingen ortsgebunden verloren. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Ab 08:00 Uhr wurde der Abschuss von 113 Drohnen vom Typ Schahed und Drohnen anderer Typen in den Regionen Charkiw, Poltawa, Sumy, Kiew, Tschernihiw, Tscherkassy, Kirowohrad, Chmelnyzkyj, Mykolajiw, Odessa, Cherson und Dnipropetrowsk bestätigt.

Weitere 71 feindliche Imitationsdrohnen wurden geortet und verloren (ohne negative Folgen).

Als Folge des feindlichen Angriffs waren die Regionen Dnipropetrowsk, Odeschina, Kiew und Chmelnitschina betroffen.

Wir werden daran erinnern, dass am Abend des 23. Februar in Kiew Wrackteile einer abgeschossenen Drohne abgestürzt sind. In sozialen Netzwerken erschien ein Foto, wie Kiewer Einwohner das Wrack nach Hause ziehen.

Im Stadtteil Brovarsky traf das Wrack der russischen Drohne ein unfertiges Wohnhaus, der Wachmann wurde verletzt.