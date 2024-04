Die Luftwaffe schoss 5 der 7 Shaheds ab, die Russland für nächtliche Angriffe einsetzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 22. April griffen die Invasoren mit 7 Shahed-131/136 Kampfdrohnen und 3 S-300/S-400 Flugabwehrlenkraketen aus der besetzten Region Donezk an; 5 Drohnen wurden zerstört.

Quelle: Ukrainische Luftwaffe im Telegram Wörtlich aus der Luftwaffe: „Als Ergebnis der Kampfhandlungen in der vergangenen Nacht haben Einheiten der mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte 5 Angriffsdrohnen und gegen 7:00 Uhr eine Drohne der operativen und taktischen Ebene „Orlan-10“ zerstört.“

RJ̌ RẐS-S‡ RẐR° 22 RêRÍS-S’RẐSD̂ RẑRêSǵRí̈R°RẐS’Rë R°C’R°RêSǵRÍR°R „Rë 7 SǵRg̀R°CĐRẐRëRǰRë R’Rí̈R’Rđ S’RëRí̈Sǵ „Shahed-131/136“ S’R° 3 R-RµRẐS-S’RẐRëRǰRë RêRµSĐRẑRÍR°RẐRëRǰRë SĐR°RêRµS’R°RǰRë RŬ-300/RŬ-400 S-R- RẑRêSǵRí̈RẑRÍR°RẐRẑS- R „RẑRẐRµS‡S‡RëRẐRë; 5 Rg̀SĐRẑRẐS-RÍ RÍRg̀R°R „RẑSǴSD̂ R-RẐRëS‰RëS’Rë.

R „R¶RµSĐRµR „Rẑ

Rd̂RẑRÍS-S’SĐSD̂RẐS- SǴRëR „Rë R-RŬRJ̌ Sǵ Telegram

R „RẑSǴR „S- RÍRẐR ẑ Rd̂RŬ:

„RJ̌ SĐRµR-SǵR „SN̂S’R°C’S- R±RẑR№RẑRÍRẑS- SĐRẑR±RẑS’Rë S†S-S „S- RẐRẑS‡S- Rí̈S-Rg̀SĐRẑR-Rg̀S-R „R°RǰRë RǰRẑR±S-R „SN̂RẐRëS.. RÍRẑRíRẐRµRÍRëS… RíSĐSǵRí̈ RŬRëR“ RẑR±RẑSĐRẑRẐRë RJ̌RêSĐR°C-RẐRë R-RẐRëS‰RµRẐRẑ 5 SǵRg̀R°CĐRẐRëS… R’Rí̈R’Rđ, R° R±R „RëR-SN̂RêRẑ 7:00 – R’Rí̈R’Rđ RẑRí̈RµSĐR°C’RëRÍRẐRẑ-S’R°RêS’RëS‡RẐRẑRíRẑ SĐS-RÍRẐSD̂ „RćSĐR „R°RẐ-10“„.

RRµRêR „R°RǰR°: h3. R „RµS’R°R „S-

Rd̂RẑRÍS-Rg̀RẑRǰR „SD̂S „S’SN̂SǴSD̂, S‰Rẑ „RËR°C…RµRg̀Rë“ R-R°RíR°CĐR±RẐRëRêRë R-R°Rí̈SǵSǴRêR°R „Rë R- RǰRëSǴSǵ R§R°CǵRg̀R°Cǵ S’RëRǰS‡R°CǴRẑRÍRẑ RẑRêSǵRí̈RẑRÍR°RẐRẑRǰSǵ Rl̂SĐRëRǰSǵ.

RJ̌SǴS- R±RµR-Rí̈S-R „RẑS’RẐRëRêRë R-RẐRëS‰RëR „Rë RẐR° RćRg̀RµS‰RëRẐS-.