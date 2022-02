Lukaschenka schlägt Gespräche zwischen der Ukraine und Russland in Minsk vor - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der weißrussische Staatschef Alexander Lukaschenko hat vorgeschlagen, Gespräche zwischen der Ukraine und Russland in Minsk abzuhalten.

Laut dem Telegramm-Kanal Klymenko Time sagte Lukaschenko, dass Russland „die Ukraine wirklich nicht besetzen wird“.

Lukaschenko behauptet, die ukrainische Militärführung habe von der möglichen Sonderoperation gewusst, aber nichts unternommen, um sie zu verhindern, schreibt zerkalo.io.

Ihm zufolge war es notwendig, den russischen Verteidigungsminister und den russischen Generalstab „sofort zu kontaktieren“, „um zu verhindern, dass dieses Massaker beginnt“.

„Hat er dort angerufen? Das hat er nicht. Da er wusste, dass ein Konflikt ausbrechen könnte, rief er nicht einmal in Moskau an. Sehen Sie, es gab Fälle in der Geschichte, in denen Chruschtschow nachts Kennedy anrief und den thermonuklearen Krieg stoppte“, sagte Lukaschenko…