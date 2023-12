Das Main Directorate of Intelligence hat auf Putins Angaben zu den russischen Truppen reagiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Präsident Wladimir Putin hat über die Zahl der Besatzungstruppen auf dem Territorium der Ukraine gelogen. Dies sagte ein Vertreter der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums, Andrij Jussow, während eines TV-Marathon am Freitag, den 15. Dezember.

Seiner Meinung nach hat Putin verzerrte Daten geäußert, um Informationsdruck auf die Ukraine auszuüben, anderen Ländern Angst zu machen und die Russen zu „motivieren“.

„Dies ist nicht die einzige Lüge, die gestern aus dem Mund des russischen Diktators kam. Im Grunde hat er jedes Mal, wenn er den Mund aufmachte, gelogen. Aber gleichzeitig hat der russische Diktator gestern eine ganze Reihe von Kriegsverbrechen gestanden und gesagt, dass er sie fortsetzen will“, sagte Jussow.

Etwa 450.000 russische Invasoren kämpfen gegen die Ukraine, sagte er.

„Das ist nicht die Zahl, die gestern von einem Mann geäußert wurde, der wie Putin aussieht. Es sei denn, er hat alle liquidierten Invasoren zusammengezählt, die nicht von den Entschlossenen vom Schlachtfeld geholt wurden. Auf diese Weise hätte eine andere Zahl herauskommen können. Im Allgemeinen ist das Propaganda“, fügte er hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass Putin am 14. Dezember während der „direkten Linie“ sagte, dass an der Front jetzt 617 Tausend russische Militärs stehen. Er sprach auch von Hunderttausenden von Verlusten in der Ukraine.