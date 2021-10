Ein Mann, der einen Dorfbewohner getötet hat, wurde in der Region Lwiw festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Lwiw hat die Polizei einen Mann festgenommen, der an einem Mord und einem Mordversuch beteiligt war. Dies teilte die Lemberger Regionalpolizei am Samstag, 9. Oktober, mit.

Es wird berichtet, dass ein 61-jähriger Bewohner eines Dorfes im Bezirk Lwiw während eines Konflikts einen seiner Mitbewohner getötet und einen weiteren schwer verletzt hat.

Am 8. September gegen 22.30 Uhr ging bei der Einsatzleitung 102 die Meldung ein, dass sich ein blutüberströmter Mann hilfesuchend an eine Verkäuferin im Dorf Velikie Gribovichi wendet.

Das Opfer war ein 53-jähriger Mann aus der Region. Bei ihm wurden eine offene Kopfverletzung und durchdringende Stichwunden in Brust und Hals diagnostiziert.

Nicht weit von dem Geschäft entfernt fanden die Ordnungskräfte die Leiche eines anderen Mannes, ebenfalls aus dem Bezirk Lwiw, 47 Jahre alt, mit körperlichen Verletzungen. Die Todesursache waren Stichwunden im Bauch und im Rücken.

Die Polizei stellte fest, dass die verletzten und toten Männer während eines Streits von ihrem 61-jährigen Dorfbewohner verletzt worden waren.

Der Täter ist festgenommen worden. Das Gericht wird in Kürze über seine vorsorgliche Maßnahme entscheiden.

Es wird beschlossen, den Häftling über den Verdacht der Begehung des Verbrechens des vorsätzlichen Mordes (Artikel 115 Teil 1 des Strafgesetzbuches der Ukraine) und des versuchten Mordes (Artikel 15 Teil 2, Artikel 115 Teil 2 Absatz 13 des Strafgesetzbuches der Ukraine) zu informieren. Das Höchstmaß der in den Artikeln vorgesehenen Strafen ist eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Die vorgerichtliche Untersuchung geht weiter.

