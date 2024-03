Ein Mann starb in Kupjansk, nachdem er sich auf einem "Blütenblatt" in die Luft gesprengt hatte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Kupjansk ist durch eine Explosion in seinem eigenen Gemüsegarten ein 43-jähriger Mann ums Leben gekommen. Darüber berichtete der Leiter der Charkiw Regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow.

„In der Stadt Kupjansk in seinem Gemüsegarten auf einen Sprengsatz (vorläufig Mine „Blütenblatt“) sprengte 43-jähriger Mann“, stellte der Beamte.

Ihm zufolge starb das Opfer auf dem Weg ins Krankenhaus.

Wir werden daran erinnern, dass in dem Dorf Shirokaya Balka in der Region Cherson bei der Arbeit auf dem Feld auf die feindliche Munition ein Anwohner in die Luft gesprengt wurde. Er starb an seinen Verletzungen.

Zuvor hatten sich in dem Dorf Belyaevka im Gebiet Cherson zwei Männer auf einer russischen Mine in die Luft gesprengt. Beide überlebten, wurden aber schwer verletzt.