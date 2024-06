Der Mann zündete eine Granate im Zentrum von Luzk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Samstag hat ein Einwohner der Region Chmelnyzkyj eine Granate im Zentrum von Luzk gezündet und wurde festgenommen.

Quelle: SBU-Büro in der Region Wolhynien Wörtlich: „Als Ergebnis komplexer Maßnahmen haben SBU-Beamte zusammen mit der Nationalen Polizei den Täter festgenommen, der am 29. Juni dieses Jahres eine Granate im Stadtzentrum von Luzk gezündet hat.

