In Mariupol warf ein Tickocker eine Axt von einem Balkon, um die Aussicht zu genießen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Mariupol, Region Donezk, nahm die Polizei einen Tiktoker fest, der eine Axt von einem Balkon warf, um ein „virales“ Video für soziale Netzwerke zu drehen. Dies wurde am Mittwoch, den 2. Februar, vom Pressedienst der Nationalen Polizei berichtet.

Es wird festgestellt, dass ein junger Mann ein Video in sozialen Netzwerken veröffentlicht hat, in dem er eine Axt von einem Balkon eines Hochhauses in den Hof geworfen hat. Das Video löste im Internet eine Welle der Ablehnung aus.

Glücklicherweise befand sich zum Zeitpunkt der gefährlichen Schießerei niemand unter dem Fenster.

Der Tickocker der Polizei gab zu, dass er ein „virales“ Video für die sozialen Medien machen wollte. Er fügte hinzu, dass er niemanden verletzen wollte, sondern nur einen „Scherz“ machen wollte.

„Ich habe eine Axt aus dem Fenster geworfen, um ein TikTok-Video zu machen. Ich weiß, dass ich mich geirrt habe, und es tut mir sehr leid“, sagte er.

Die Polizeibeamten haben gegen den 21-Jährigen eine Verwaltungsanzeige wegen ordnungswidrigen Verhaltens verfasst. Ihm drohen Strafen, die von einer Geldstrafe bis zu Strafarbeit und Verwaltungshaft reichen…