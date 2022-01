Markarova erklärt, was Kiew vom US-Haushalt will

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Botschaft in den USA arbeitet mit den Gruppen, die die Ukraine im US-Kongress unterstützen, zusammen, um sicherzustellen, dass der nächste Haushalt deutlich mehr Hilfe für Kiew enthält. Dies sagte die ukrainische Botschafterin in den USA, Oksana Markarova, in einem Interview mit Radio Svoboda.

„Unser Ziel ist es, dass der Haushalt 2023 viel mehr Hilfe enthält. Nicht nur, weil wir mehr Geld brauchen, sondern gerade weil wir jetzt mit der strategischen Charta, mit dem Verteidigungsabkommen und mit der spezifischen Arbeit, die wir in jedem Bereich leisten, eine spezifische Liste von Fähigkeiten haben werden, die wir aufbauen wollen“, sagte sie.

Markarova hofft, dass auch der Kongress zusammentreffen wird und die Zahl weit über 300 Millionen liegen könnte. Es gibt „viele Dinge, die man unterstützen kann“, sagte sie.

„Der Präsident sprach auch über die Sicherheitslage. Natürlich ist dies in jedem Fall die Priorität Nr. 1. Denn sowohl die Entwicklung unserer Verteidigungskapazitäten als auch die wirtschaftliche Entwicklung des Landes sind sehr wichtig. Denn unsere Stärke ist hier wichtig. Und das Thema Geiseln ist sehr wichtig, der Präsident spricht es ständig auf allen Ebenen an“, so der Botschafter.

Zuvor hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erklärt, dass das Ziel der Ukraine nach wie vor darin bestehe, eine Milliarde Dollar an US-Hilfe zu erhalten.

Er sagte auch, dass der US-Haushalt für 2022 eine Gesamthilfe für die Ukraine in Höhe von 756 Millionen Dollar vorsieht. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Hilfe für die Ukraine, Eindämmung Russlands: US-Militärbudget…