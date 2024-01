Der Markt für Elektrofahrzeuge in der Ukraine hat sich im Laufe des Jahres fast verdreifacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Dezember 2023 wurden mehr als 4,6 Tausend batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen, das ist fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Davon sind mehr als 4,5 Tausend Personenkraftwagen und 78 gewerbliche Elektroautos. Dies berichtet der Verband der ukrainischen Automobilhersteller UkrAwtoProm.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ukrainer für das gesamte Jahr 2023 insgesamt 37,6 Tausend Autos mit Null-Emissionen oder 2,8 Mal mehr im Vergleich zu 2022 gekauft haben.

Neben dem Gesamtwachstum des Marktes für Elektroautos gab es auch einen Anstieg des Anteils der Neuwagen. Lag der Anteil der Neuwagen an den BEV-Zulassungen im Jahr 2022 bei 17 Prozent, so waren es am Ende des letzten Jahres fast 20 Prozent.

Zu den Top 5 der neuen Elektroautos auf dem Markt 2023 gehören Volkswagen ID.4 (2655 Einheiten), Dongfeng/Honda M-NV (559 Einheiten), Volkswagen ID.6 (491 Einheiten), Honda eNS1 (327 Einheiten), BYD Song (189 Einheiten).

Unter den gebrauchten Elektroautos, die in der Ukraine zum ersten Mal zugelassen wurden, sind Nissan Leaf (5.190 Einheiten), Tesla Model 3 (3.282 Einheiten), Volkswagen e-Golf (3.273 Einheiten), Tesla Model Y (2.171 Einheiten), Volkswagen ID .4 (1.740 Einheiten).