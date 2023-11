Massenmedien: Ein Mann wurde auf der Krim festgenommen, weil er "militärische Ausrüstung an die Ukraine geliefert" haben soll

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) hat in der Stadt Feodosija auf der vorübergehend besetzten Krim einen Mann festgenommen, der angeblich „von ukrainischen Spezialdiensten rekrutiert“ wurde. Das Public Relations Centre (PRC) des FSB behauptet, er habe „Komponenten für Militärflugzeuge in die Ukraine geschmuggelt“, berichtete die russische Propaganda-Nachrichtenagentur TASS am Freitag, den 24. November.

Der Mann wird unter dem Artikel Hochverrat des russischen Strafgesetzbuches verdächtigt.

„Er hat nach Komponenten aus russischer Produktion gesucht und diese gegen eine Belohnung in die Ukraine geschmuggelt“, erklärte der russische Sicherheitsdienst in einer Erklärung.

Der Verdächtige wird derzeit in Gewahrsam genommen, die Ermittlungen sind im Gange.

Wie wir bereits berichteten, hat das Gericht in Moskau die Krimtatarin Lenya Umjerowa unter dem Vorwurf der „Spionage“ in Gewahrsam genommen. Lenya wurde grundlos des „Verstoßes gegen die Regeln der Regimezone“ beschuldigt. In der Zwischenzeit wurde die 25-Jährige wegen „Ungehorsam gegenüber der Polizei“ mehrfach zu Verwaltungsarrest verurteilt.