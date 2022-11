Media: Russisches Rohöl ist unter die vorgeschlagene Preisobergrenze gefallen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russlands Flaggschiff Ural-Rohöl ist erneut im Preis gefallen. Dies meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag, den 28. November.

Insbesondere die Preise für den Ural fielen Ende letzter Woche im Hafen von Primorsk an der Ostsee auf 51,96 $ pro Barrel. Auch in Novorossiysk am Schwarzen Meer fiel das Öl auf ein ähnliches Niveau.

Ende letzter Woche diskutierten EU-Diplomaten über Beschränkungen für russische Ölverkäufe im Bereich von 65-70 $/bbl. Diese Gespräche sollten am Montag, dem 28. November, wieder aufgenommen werden.

Das Problem ist, dass einige EU-Länder, darunter Polen, auf eine niedrigere Obergrenze drängen, um den Kreml für seinen Krieg in der Ukraine zu bestrafen. Griechenland, der größte Öltankereigner der Welt, zieht es jedoch vor, eine hohe Obergrenze festzulegen.

Die Diplomaten müssen Einstimmigkeit erzielen, und die Zahl, auf die sie sich einigen, muss dann von den G7 angenommen werden, so die Medien weiter.

Die Publikation stellt fest, dass auch die russischen Ölpreise derzeit mit großer Unsicherheit behaftet sind. Der Grund dafür ist, dass der Handel mit russischen Erdölprodukten seit dem Krieg weniger transparent geworden ist.

Wie bereits berichtet, hat die EU die Preisobergrenze für russische Erdölexporte gelockert, ihre vollständige Umsetzung verschoben und wichtige Lieferbestimmungen geändert.