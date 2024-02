Mehr als 360 Siedlungen in der Ukraine bleiben ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Morgen des 26. Februar waren mehr als 360 Siedlungen in der Ukraine ohne Strom. Darüber berichtet ein Pressedienst von NEC Ukrenergo.

„Aufgrund von Feindseligkeiten und aus anderen Gründen bleiben bis zum Morgen 364 Siedlungen ohne Licht. Es gibt neue Schäden in den Netzen von oblenergo in den Regionen Dnipropetrowsk, Sumy, Charkiw, Cherson“, heißt es in der Mitteilung.

Aus technischen Gründen gibt es Stromausfälle in den Regionen Kirowohrad und Tschernihiw, die Reparaturarbeiten gehen weiter.

Wie das Unternehmen mitteilte, wird das Defizit im Energiesystem nicht vorhergesagt. Die von Kraftwerken aller Art erzeugte Elektrizität reicht aus, um die Stromversorgung aller Verbraucher zu gewährleisten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Energieunternehmen von DTEK seit Beginn des Krieges mehr als 11 Millionen Familien, die aufgrund der russischen Angriffe ohne Strom waren, wieder mit Licht versorgt haben.