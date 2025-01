Mehr als 400 kg Heizöl wurden an der Küste der Region Odessa gesammelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Insgesamt werden an diesem Standort etwa 500 kg gesammelt. Ein weiterer Standort in dieser Gemeinde mit einer großen Menge an Heizöl wartet noch auf die Reinigung.

An der Küste der Gemeinde Lyman in der Region Odessa haben Gemeindearbeiter bereits mehr als 400 kg Ölprodukte eingesammelt, die das Meer nach der Havarie der russischen Tanker in der Straße von Kertsch an Land gespült hat. Dies berichtete am 31. Januar ein Mitarbeiter des Nationalparks Tuzlovskie Lymans, der Ökologe Ivan Rusev.

Rusev fügte hinzu, dass das Heizöl vorerst in speziellen Räumlichkeiten gelagert wird. Der Entsorgungsmechanismus und die Mittel für ein solches Verfahren sind noch nicht bekannt.