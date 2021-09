OOS: Mehr als 400 Verletzungen der Waffenruhe in 24 Stunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

In der OOS-Zone verzeichnete die OSZE-Mission am Dienstag, den 28. September, 257 Verletzungen der Waffenruhe in der Region Donezk und 159 in der Region Luhansk. Dies geht aus einem von der OSZE am 29. September veröffentlichten Tagesbericht hervor.

„In der Region Donezk verzeichnete die SMM 257 Waffenstillstandsverletzungen, darunter 15 Explosionen (eine Luftexplosion und 14 Explosionen unbestimmten Ursprungs)“, heißt es in dem Bericht.

Die meisten Waffenstillstandsverletzungen fanden nördlich der Siedlung Shyrokyne statt.

„In der Region Luhansk verzeichnete die Mission 159 Waffenstillstandsverletzungen, darunter 38 Explosionen unbestimmten Ursprungs“, berichtete die SMM.

Die meisten Übergriffe fanden in der Nähe der Siedlungen Zolote und Annovka statt.

Zuvor war berichtet worden, dass der feindliche Beschuss im Donbass seit Dienstagmorgen, dem 28. September, zugenommen habe. Zwei ukrainische Militärangehörige wurden verwundet.