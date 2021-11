Mehr als 670 Mio. Hrywnja wurden für die Gehälter der Bergleute überwiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

671,4 Mio. Hrywnja wurden am 1. November an die staatlichen Bergwerke zur Zahlung der Gehälter der Bergleute überwiesen. Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

„Der Betrag wurde wie geplant überwiesen, was Energieminister Herman Galuschtschenko bei einem Treffen mit der Führung der Ukrugleprofsoyuz und den Gewerkschaftsführern der staatlichen Kohlebergbauunternehmen am 26. Oktober bekannt gab“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Mittel für die vollständige Rückzahlung der Schulden für Juli und August sowie für die Auszahlung der Gehälter der Bergleute für September 2021 verwendet werden sollen.

Das Energieministerium betonte, dass der angegebene Betrag Teil der Mittel ist, die in Übereinstimmung mit den Änderungen des Staatshaushalts 2021 über die zusätzliche Zuweisung von 1 Milliarde Hrywnja für Zahlungen an Bergleute bereitgestellt werden. Weitere 335,8 Mio. Hrywnja sind für die Auszahlung der Gehälter der Bergleute im Dezember dieses Jahres vorgesehen…