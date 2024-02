Die Polizei hat eine Gruppe aus dem Umfeld des so genannten "Poltawa-Wachhundes" festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Polizei hat eine Gruppe aus dem Umfeld der so genannten „Poltawa Watchdog“ festgenommen, wie der Pressedienst der Nationalen Polizei der Ukraine mitteilte. Dies wurde heute, am 6. Februar, vom Pressedienst der Nationalen Polizei der Ukraine berichtet.

Die Festgenommenen werden verdächtigt, einen verletzten Soldaten geschlagen, erpresst und ein Auto gestohlen zu haben.

Es wird berichtet, dass die kriminelle Gruppe von einem vorbestraften Einwohner von Poltawa angeführt wurde, der dem so genannten „Poltawa-Ausguck“ nahe stand, der zuvor von der Polizei festgenommen wurde.

„Die Angeklagten haben sich auf die Erpressung von Geldern unter Anwendung körperlicher Gewalt spezialisiert. Im Januar dieses Jahres schlugen die Verdächtigen in einem der Geschäfte in Poltawa mit Schlägern auf einen Soldaten ein, der sich in Behandlung befand und in das Geschäft ging, um Lebensmittel zu kaufen. Es ist auch erwiesen, dass die Angeklagten von einem Anwohner 6.000 Dollar „Schulden“ verlangten, ihn schlugen und ihm das Auto wegnahmen“, heißt es im Polizeibericht.

Für Verschwörung und Verschleierung mieteten die Figuren Wohnungen in Poltawa und Kiew.

Bei der Verhaftung des Organisators und zweier Mitglieder der Gruppe beschlagnahmten die Gesetzeshüter einen mit schwarzem Klebeband umwickelten Holzstab, Messer, Mobiltelefone und Drogen. Darüber hinaus fanden sie ein gestohlenes Auto und gaben es dem Opfer zurück.

Die Festgenommenen werden je nach ihrer Beteiligung an kriminellen Aktivitäten der Erpressung, des Rowdytums und des illegalen Besitzes eines Fahrzeugs verdächtigt.

Die Angeklagten befinden sich in einer vorläufigen Haftanstalt.