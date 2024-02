In mehreren Regionen wurden Explosionen gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Während eines Luftalarms am Dienstagabend, 20. Februar, waren in den Vororten von Dnipro und Krementschuk in der Region Poltawa Explosionen zu hören. Auch in Cherson wurde Beschuss der Stadt gemeldet.

„In Krementschuk in der Region Poltawa waren Explosionsgeräusche zu hören“, berichtete Suspilne unter Berufung auf Anwohner.

Wenige Minuten vor Mitternacht meldete die Publikation auch Explosionen in den Vororten von Dnipro.

Zuvor hatte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson, Roman Mrochko, über den Beschuss der Stadt aus verschiedenen Waffen berichtet.

Wir werden daran erinnern, dass die Invasoren am Montagabend mehrere Gruppen von Shahidovyh auf die Ukraine abgeschossen haben.

