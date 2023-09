Die Mehrheit der Ukrainer hat die Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage gespürt - Umfrage

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Mehrheit der ukrainischen Bürger (60%) hat in den letzten sechs Monaten eine Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Situation gespürt, 35% haben sich nicht verändert, nur 5% haben eine Verbesserung gespürt. Dies geht aus den Daten der Umfrage der soziologischen Gruppe Rating hervor.

Die Lage in der Ukraine insgesamt wird schlechter beurteilt: 73% der Befragten sind der Meinung, dass sich die Lage verschlechtert hat, 13% sagen, dass sich nichts geändert hat, 9% sprechen von einer Verbesserung.

Im Allgemeinen schätzen die Befragten die wirtschaftliche Lage etwas besser ein als in früheren Umfragen, aber die negativen Einschätzungen für die Zukunft nehmen zu.

So erwarten 29% der Befragten eine Verbesserung der ukrainischen Wirtschaft in der Zukunft, 26% glauben, dass sich nichts ändern wird, 32% erwarten eine Verschlechterung.

Was die persönliche Situation anbelangt, so hoffen 23%, dass sich ihre persönliche wirtschaftliche Situation im nächsten Jahr verbessern wird, 41% glauben, dass sie sich nicht ändern wird, 21% sind pessimistisch in dieser Frage.

Die Umfrage wurde am 5. und 7. September unter 1.000 Befragten in allen Regionen durchgeführt, mit Ausnahme der vorübergehend besetzten Gebiete auf der Krim und im Donbass sowie der Gebiete, in denen es zum Zeitpunkt der Umfrage keinen ukrainischen Mobilfunk gibt. Der Fehler der Repräsentativität der Umfrage beträgt nicht mehr als 3,1 Prozent.

Wir möchten daran erinnern, dass die ukrainische Wirtschaft im Jahr 2022 einen Rückgang von 29,2 % verzeichnete. Dies geschah aufgrund des Beginns eines ausgewachsenen Krieges mit Russland. Im Jahr 2023 wächst das BIP der Ukraine schneller als erwartet. Das Wirtschaftsministerium prognostiziert, dass das Wachstum am Jahresende bei etwa 4 Prozent liegen wird.