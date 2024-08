Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Wir haben 2017 Befragte im Alter von 18 Jahren und älter befragt. Der theoretische Stichprobenfehler liegt nicht über 2,3%.

Etwa 62% der befragten Ukrainer vertrauen China nicht als möglichem Vermittler bei möglichen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Dies teilte die Leiterin der Abteilung für regionale Sicherheit und Konfliktforschung der Ilk Kucheriv Stiftung für demokratische Initiativen, Maria Zolkina, während einer Pressekonferenz in Ukrinform mit.

Gleichzeitig wären 22% der Befragten bereit, Peking eine solche Rolle anzuvertrauen.

„Zwei Drittel der Ukrainer haben kein Vertrauen in Chinas Vermittlung in dieser Angelegenheit. Während 22% ihr Vertrauen schenken. Aber, sagen wir mal, für die Ausgangslage, was die Legitimation und das Vertrauen in diesen Verhandlungsprozess angeht, sind die Positionen, sagen wir mal, nicht ganz optimistisch, China die entsprechende Rolle zu übertragen“, stellte Zolkina fest.