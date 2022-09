Meteorologen haben das Wetter im Oktober vorhergesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine wird das Wetter in diesem Oktober normal sein. Dies berichtet das Ukrhydrometzentrum.

„Die durchschnittliche monatliche Temperatur wird voraussichtlich 5-11° warm sein, was nahe an der Norm liegt“, so die Meteorologen.

Sie fügten hinzu, dass die monatlichen Niederschlagszahlen im Oktober ebenfalls „normal“ sein werden. In den meisten Regionen werden 26-58 mm erwartet, in den Karpaten mancherorts 68-88 mm.

Das globale Wetterportal wisemeteo berichtet, dass das Wetter im Oktober dieses Jahres kühl, aber sonnig sein wird. Im Vergleich zum Herbst 2021 wird der Herbst in diesem Jahr trockener sein.

Der Temperaturhintergrund in Kiew wird jedoch niedrig sein, sagt das Portal. Zu Beginn des Monats wird warmes, trockenes Wetter erwartet. An manchen Tagen steigt das Thermometer bis auf 19°. Allerdings wird es kühler sein als im Oktober 2021.

Wladimir Derkach, ein nationaler Meteorologe, sagt, dass das Wetter Anfang Oktober in der Ukraine durch leichte Niederschläge etwas getrübt wird. Danach wird das Land jedoch wärmer und der lang erwartete Altweibersommer kommt. Dies wird sich auch auf den Beginn der zweiten Dekade auswirken.

Ihm zufolge wird es nach dem Fest der Fürbitte (14. Oktober) einen Kälteeinbruch geben, und die Wahrscheinlichkeit von leichten Niederschlägen wird zunehmen. Er sagte auch, dass die Nächte kälter werden, aber die Temperaturen nicht unter 0 Grad fallen werden.

Die letzten zehn Tage des Oktobers werden nicht wesentlich wärmer sein, aber 2-3 wärmere Tage werden erwartet…