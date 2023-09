Metinvest hat mit der Serienproduktion von "Lanzenfängern" begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Metinvest Group hat mit der Serienproduktion von technischen Schutzräumen begonnen, die militärische Ausrüstung vor Angriffen durch feindliche Drohnen schützen sollen. Die erste Charge von 32 Schutzräumen, die das Unternehmen „Lanzettenfänger“ nennt, wurde bereits an die Front geschickt, berichtet der Pressedienst von Metinvest.

„Jeder weiß, dass unser Feind gerissen ist, daher hat sich Metinvest die Aufgabe gestellt, dabei zu helfen, seine Trümpfe auszuspielen. Einer dieser Trümpfe sind die Lancets und andere Kamikaze-Drohnen, die zu einem Problem für die Ausrüstung der ukrainischen Streitkräfte geworden sind. Jetzt freuen wir uns jedes Mal, wenn unser Lancet-Fänger das Leben von Soldaten und teure Ausrüstung vor feindlichen Angriffen rettet“, sagte Olexander Mironenko, Chief Operating Officer der Metinvest Group.

Metinvest sagte, dass der „Lanzettenfänger“ ein Stahlrahmen mit Zaungeflecht und Tarnungselementen ist.

„Diese Unterstände sind so vielseitig wie möglich, so dass sie zur Tarnung und zum Schutz der meisten Modelle von Ausrüstungen in Kampfstellungen eingesetzt werden können. Zum Beispiel selbstfahrende Artillerieeinheiten, Panzer, Fahrzeuge für den Transport von Personal. Es handelt sich also um eine mobile Konstruktion, die leicht zu montieren ist und nach dem „Fang“ der feindlichen Drohne leicht wiederhergestellt werden kann. „Die Lancet Catcher werden in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten der ukrainischen Streitkräfte hergestellt“, so Metinvest in einer Erklärung.

Das Unternehmen stellte fest, dass es bis zu fünf solcher Strukturen pro Woche herstellen kann.

„Sie werden, wie auch andere Unterstützung für die Streitkräfte der Ukraine, ausschließlich kostenlos zur Verfügung gestellt“, betonte der Pressedienst von Metinvest.