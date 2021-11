Die Milcherzeugung in der Ukraine ist rückläufig - Experte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Bruttomilchleistung von Januar bis Oktober dieses Jahres betrug 7,5 Mio. Tonnen, das sind 6 % weniger als im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2020. Dies berichtet der Verband der Milcherzeuger.

„Dies ist auf einen erheblichen Produktionsrückgang in den landwirtschaftlichen Haushalten zurückzuführen. Das Verhältnis von Industrie- zu Haushaltsmilch lag in diesem Zeitraum zwischen 30,6 % und 69,4 %“, heißt es in dem Bericht.

Den größten Mengenzuwachs verzeichneten die Betriebe in den Regionen Ternopil (13,9%, 97,6 Tausend Tonnen), Cherson (10,1%, 41,5 Tausend Tonnen) und Winnyzja (5,9%, 187,8 Tausend Tonnen).

Den größten Anteil an der Bruttoproduktion haben die Erzeuger der Regionen Poltawa (326,7 Tausend Tonnen), Tscherkassy (242,3 Tausend Tonnen) und Charkiw (206,6 Tausend Tonnen).

Die Haushalte produzierten 5 Millionen 222,6 Tausend Tonnen Milch, das sind 7,2 % weniger als im Vorjahr.

Dies war vor allem auf den Rückgang der Produktion in der Region Charkiw (-20,6%, 160,6 Tausend Tonnen), Tscherkassy (-14,2%, 120,2 Tausend Tonnen) und der Region Cherson (-13,6%, 165,7 Tausend Tonnen) zurückzuführen…