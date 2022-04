Die Militärverwaltung der Region Luhansk hat beschrieben, wie die Schlacht um den Donbass beginnen wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Luhansk, Serhij Haidai, hat angedeutet, wie der Kampf um den Osten der Ukraine aussehen könnte. Dies sagte er in einem Interview mit der UP, das am 10. April veröffentlicht wurde.

„Ich denke, es wird etwa so sein: Gegen 3 oder 4 Uhr morgens wird ein massiver Beschuss beginnen. Schwere und großkalibrige Mörser, Artillerie, Flugzeuge, MLRS, Grad, Smerch, Uragan, Tochka-U werden beteiligt sein. Alles, was sie haben, werden sie nutzen. Das wird mehrere Stunden dauern, gerade auf dem Gebiet der Regionen Donezk und Luhansk“, sagte er.

Dann werden die Besatzer mit einer großen Anzahl von Panzern und Infanterie in die Offensive gehen, fügte Gaidai hinzu.

„Wir warten seit etwa drei oder vier Tagen auf eine Offensive. Sie verlangsamen ihr Tempo vorerst, weil sie nicht wollen, dass sich ihr dummer Blitzkrieg, der schon so viele Tage andauert, wiederholt. Sie wollen keine Wiederholung, also bauen sie ihre Kräfte so auf, dass sie zu 100 Prozent einen Durchbruch schaffen können. Sie hätten es gestern oder vorgestern tun sollen. Es hat nicht funktioniert“, sagte Gaidai

Das Präsidialamt erklärte, die russische Offensive in der Ostukraine habe bereits begonnen. Zuvor hatte der Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andrjuschtschenko, erklärt, der Angriff auf den Bahnhof von Kramatorsk sei der Beginn einer großen Schlacht um die Ostukraine…